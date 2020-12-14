شرطة أبوظبي للمغامرات يجتاز جبل حفيت بالدراجات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاز فريق شرطة أبوظبي للمغامرات والتحدي، والذي ضم 22 منتسباً صعوبات التضاريس الطبيعية والمرتفعات والمنحدرات في جبل حفيت بالعين بمغامرة للدراجات الهوائية على فترتين صباحية ومسائية لمسافة 7 كيلومترات وامتدت إلى ساعتين لكل فترة.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتعزيز روح الفريق الواحد لدى منتسبيها، ورفع مستوى مهاراتهم في المجال الرياضي وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم في مختلف الرياضات، ومن ضمنها رياضة التحدي والمغامرة، والتي تتميز بالشجاعة والحماسة على اجتياز أصعب التحديات بنجاح.

وتمثل هذه الرياضات نمطاً جديداً يتسم بالتشويق والتحدي للمصاعب في إطار آمن وتحت إشراف مدربين ومحترفين من شرطة أبوظبي.

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