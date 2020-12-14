شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يقفز للمركز الثاني بالدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

حقق الزوراء فوزاً صعباً على ضيفه الصناعات الكهربائية بهدف وحيد في الجولة الثامنة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، سجله علاء الزهرة في الدقيقة 53. بينما تمكن حارس مرمى الزوراء جلال حسن من التصدي لضربة الجزاء في الدقيقة 80 لمصلحة الصناعات ونفذها حسن داخل، ليسهم بفوز الزوراء مساهمة فاعلة ويقوده إلى المركز الثاني.

وبذات النتيجة فاز نفط ميسان على مضيفه فريق أربيل سجله المحترف شيكاتارا في الدقيقة السابعة، وتمكن فريق القاسم من تحقيق أول فوز له هذا الموسم، على ضيفه فريق الحدود بهدفين من دون مقابل سجلهما اللاعبان، أثير صالح، وسراج الدين في الدقيقتين 70، 78.

كما فاز أمانة بغداد على ضيفه نفط البصرة بثلاثة أهداف من دون مقابل سجلها اللاعبون جبار كريم، والنيجيري بنيامين، وستار جبار، في الدقائق 15، 37، 82.

وحقق فريق الكهرباء، الفوز على مضيفه فريق زاخو 3-1، تقدم زاخو بهدف مبكر في الدقيقة السادسة سجله اللاعب هارون أحمد، لكن فريق الكهرباء تمكن من قلب النتيجة رأساً على عقب، بتسجيله ثلاثة أهداف عن طريق اللاعبين مرتضى هديب، ونياز مغديد، ومحمد إبراهيم، الدقائق 23، 30، 82.

بينما حضر التعادل من دون أهداف في مباراة فريق الشرطة وضيفه فريق النجف التي جرت على ملعب الشعب الدولي في بغداد.