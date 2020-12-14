كوت ديفوار تبدأ حملة لتطعيم مواطنيها ضد كورونا أبريل المقبل

أعلنت حكومة كوت ديفوار أنها تعتزم تنظيم حملة لتطعيم مواطنيها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) اعتبارًا من شهر أبريل 2021.
قالت الحكومة، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية اليوم، عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن حملة التطعيم تستهدف 5 ملايين شخص من أبناء كوت ديفوار، أي ما يوازي 20% من تعداد سكان البلاد.
وأوضح البيان أن الحكومة قررت المشاركة، عبر هذه الحملة، في المبادرة الرامية إلى توفير ملياري جرعة لقاح لمواطني الدول النامية من الآن وحتى نهاية العام 2021.
ووفقًا للحكومة الإيفوارية، فإن أولوية التطعيم باللقاح ستكون للعاملين بقطاع
يذكر أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن اليوم الإثنين، أن أول دفعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) وصلت إلى كندا.
قال ترودو في تغريدة على موقع "تويتر" - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - "وصلت الدفعة الأولى من جرعات
ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدآن في التطعيم باللقاح.
وستذهب الجرعات الأولى - البالغ عددها 30 ألفًا - إلى 14 موقعًا في كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.
وسجلت كندا أكثر من 464 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 13500 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.
ويشار إلى أن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك في كندا فرنسوا ليجو قال إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيبدأ في المقاطعة، بعد غدٍ الإثنين، بعد خمسة أيام على إعطاء وزارة الصحة الكندية الضوء الأخضر للقاح تحالف (فايزر-بايونتيك) ضد (كوفيد-19).
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