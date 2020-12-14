أرمينيا تسجل 357 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 357 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 148 ألفًا و682 حالة.



ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية - على موقعها الإلكتروني - عن بيان للوزارة: إنه تعافى أيضا 797 شخصا ليصل إجمالي المتعافين 125 ألفا و966 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2503 أشخاص؛

بعد تسجيل 17 وفاة جديدة أمس.. بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 618 حالة.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أرمينيا إلى 147 ألفًا و312 حالة، وذلك عقب تسجيل 995 إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية يوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٢٤٦٢ حالة،

وذلك عقب تسجيل ١٧ حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأرمينية السبت، تسجيل 1248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 133 ألفًا و594 حالة.

ونقلت صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية، على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة القول إن ألفين و110 آلاف شخص تعافوا؛ ليصل إجمالي المتعافين 106 آلاف و479 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2121 شخصًا، بعد تسجيل 31 وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 535 حالة.