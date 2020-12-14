التشيك تسجل 1999 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك تسجيل 1999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو (براغ الدولي) اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة أمس الأحد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 9 آلاف و609 حالات منذ بداية الجائحة في الأول من مارس الماضي.

وأشار الراديو إلى أن هناك 4 آلاف و203 أشخاص

يخضعون حاليًا للعلاج بالمستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس.

وسجلت التشيك 3 آلاف و655 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة التشيكية - وفقًا لراديو براغ الدولي، يوم الأحد - أن هناك 4 آلاف و111 حالة مصابة بالفيروس تتلقى العلاج حاليًا في المستشفيات، من بينهم 548 حالة حرجة، مشيرة إلى وفاة 58 حالة متأثرة

بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 9 آلاف و535 حالة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التشيكية، السبت، عن 11105 حالات إصابة بكورونا تم تسجيلها أمس الجمعة ، في أكبر حصيلة بإصابات كورونا في يوم واحد حتى الآن، شهدتها البلاد.

وتواجه جمهورية التشيك أكبر زيادة في أوروبا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من عدد السكان.

وتشهد العديد من دول العالم ازديادا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع تشديد منظمة الصحة العالمية على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.