وزير الكهرباء العراقي يؤكد المضي في الربط الكهربائي للأردن ومصر

أكد وزير الكهرباء العراقي ماجد محمد حنتوش ، المضي في الربط الكهربائي مع الاردن ومصر، مؤكدا ان التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد .



وقال حنتوش -في تصريح أودته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا : "نحن في طور الربط الكهربائي مع الأردن بحدود 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ، ونكمل بعده الربط مع مصر خلال 3 سنوات ".

واضاف:" عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا أن نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من اي دولة سواء كانت إيران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن

، فنحن نختار الأقل والأكثر جودة ".



وأوضح :" أن العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميجا واط ، وفي الصيف الى 28 الف ميجاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الاضافة "، مؤكدا :" ان حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها".

ووقعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية والدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي، يوم السبت، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدولي

والإقليمي وذلك شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.



ومن جانبها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المذكرة جاءت انطلاقًا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربي المشترك بين البلدين، وإيماناً بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين في مجال التعاون الاقتصادي بين المؤسسات التخطيطية في كل من البلدين بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية في مجالات العمل الإحصائي والتعاون الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات والتدريب بما يطور مهارات العاملين ويخدم مصلحة البلدين.



وأوضحت د.هالة السعيد أن المادة الأولي من المذكرة تتضمن التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات

والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والإحصائية، إلي جانب الاستفادة من تجارب الدولتين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.