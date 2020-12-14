اليونان تلزم القادمين بالخضوع لفحص كورونا والحجر الصحي

سيف اليزيد - اليوم 14:06 عربي ودولي ع+ ع- يتعين على المسافرين القادمين لليونان إجراء فحص فيروس كورونا والخضوع لحجر صحي لمدة ثلاثة أيام انتظارا للنتيجة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين.

وبدأت اليونان في تخفيف إجراءات الإغلاق، حيث فتحت المكتبات وصالونات تصفيف الشعر أبوابها في ظل قيود صارمة بعد نحو ستة أسابيع.

وتتحمل اليونان تكلفة فحص فيروس كورونا للقادمين لليونان. ولكن مازال يتعين أن يقدم المسافر فحص "بي سي ار" يثبت سلبية إصابته بالفيروس، قبل 72 ساعة من الوصول لليونان.

وتسجل اليونان حالات إصابة بفيروس كورونا منخفضة مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي.

وقد سجلت اليونان، البالغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، 693 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة. وسجلت اليونان منذ بداية الجائحة في مارس الماضي 3625 حالة وفاة بالفيروس. المصدر: وكالات

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