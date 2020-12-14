سيف اليزيد - أجرت روسيا اليوم الاثنين تجربة إطلاق ناجحة لصاروخها الفضائي أنجارا إيه5 القادر على نقل حمولة ثقيلة، بعد توقف استمر ست سنوات للمشروع الذي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إنه يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي.
وكانت أول تجربة لإطلاق هذا الصاروخ في عام 2014 وتطوره روسيا ليحل محل الصاروخ بروتون إم لنقل حمولات يزيد وزنها عن 20 طنا إلى المدار.
ومن المقرر افتتاح منصة إطلاق للصاروخ الجديد في عام 2021.
وواجه تطوير الصاروخ أنجارا تأخيرا في التصنيع ومشكلات فنية منها اكتشاف خلل في محركاته العام الماضي قال العلماء إنه كان من الممكن أن يؤدي لتدمير الصاروخ خلال الرحلة.
لكن وزارة الدفاع ووكالة الفضاء روسكوسموس قالتا إن إطلاق الصاروخ اليوم من مركز بليسيتسك الفضائي في شمال غرب البلاد كان ناجحا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تختبر بنجاح إطلاق صاروخ جديد قادر على نقل حمولة ثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.