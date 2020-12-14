هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 623 ألفاً و567



سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 623 ألفا و567 حالة إصابة، اليوم الاثنين، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس المسبب لـ"كوفيد19-" بلغ 10 آلاف و134. ووصل عدد المتعافين من المصابين بالمرض إلى 7872 شخصا، وفقا للبيانات.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس قبل نحو 41 أسبوعا.

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