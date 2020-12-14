روسيا تسجل 27328 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 27328 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 5874 في موسكو، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و681256.

وقالت السلطات إن 450 مصاباً بالفيروس توفوا الليلة الماضية مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 47391.



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