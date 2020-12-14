رسميا.. الولايات المتحدة تسحب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب

سحبت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، رسميا، السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، التي ادرجت فيها في العام 1993، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة فايسبوك.

وأوضح المصدر نفسه أنه “مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس، البالغة 45 يوما، وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 دجنبر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 19 أكتوبر الماضي، سحب السودان من اللائحة، ورفع العقوبات، المفروضة عليه، والتي تعيق الاستثمارات الدولية.