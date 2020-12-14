بحضور وزير خارجيتها.. هايتي تفتتح قنصليتها في الداخلة

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره للشؤون الخارجية والمعتقدات في جمهورية هايتي، كلود جوزيف، صباح اليوم الاثنين، مقر القنصلية العامة لهايتي في مدينة الداخلة‬.

ويزور وزير خارجية هايتي المغرب، لأول مرة، منذ أربعة أيام، حيث بدأ زيارته بلقاء مسؤولين مغاربة، وافتتاح سفارة لبلاده في العاصمة الرباط.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أعلنت، في شهر نونبر الماضي، أن جمهورية هايتي قررت فتح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة.

وقالت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، إن وزير الشؤون الخارجية في جمهورية هايتي أعرب، في رسالة موجهة إلى نظيره المغربي، عن رغبة بلاده في “فتح قنصلية عامة تحتضنها مدينة الداخلة، في جنوب المملكة المغربية”، وبذلك يكون هذا البلد الكاريبي أول بلد غير عربي، وغير إفريقي يفتتح قنصلية في الصحراء المغربية.