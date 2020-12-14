طقس الإثنين.. أجواء غائمة وزخات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تكون الأجواء غائمة مع أمطار أو زخات ضعيفة بكل من منطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بالسواحل والسهول شمال الصويرة، والسايس وغرب الواجهة المتوسطية، فيما ستهم سحب منخفضة كثيفة السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيكون الطقس باردا شيئا ما خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس مع جريحة محلية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية شمال البلاد وبالمنطقة الشرقية، وستهب من القطاع الشمالي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 04 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب-الشرقي وما بين 10 و16 درجة بشمال ووسط المملكة والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالأطلس، وما بين 18 و22 درجة بالمنطقة الشرقية، وبسواحل الأبيض المتوسط، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.