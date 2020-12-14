وفاة أحد أعضاء مجلس النواب الليبي متأثرا بمضاعفات كورونا في طنجة

توفي، مساء أمس الأحد، في طنجة، عضو من مجلس نواب النواب الليبي بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.
وحسب مصدر مطلع، فإن الهالك، وهو عمر غيث قرميل، سجلت إصابته بفيروس كورونا، هو وزميله، فور وصولهم إلى مدينة طنجة للمشاركة في الإجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب.
وأضاف ذات المصدر، أنه كان يتلقى العلاج بمستشفى دوق دو طوفار، قبل أن يفارق الحياة، مساء الأحد، بسبب مضاعفات الفيروس.
وسادت حالة من الصدمة والحزن في صفوف النواب من زملاء الراحل بعد سماعهم خبر الوفاة.
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