ترامب يتوقع حصوله على تطعيم ضد كوفيد-19 خلال الساعات المقبلة

الإثنين 14 ديسمبر 2020

يتوقع حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطعيم ضد كوفيد-19 خلال الأيام المقبلة، وربما يحصل عليه "في أي وقت" اليوم الإثنين.



ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء. سيكون لدى كبار المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض أيضًا خيار الحصول على التطعيم في الأيام المقبلة، حسب مصادر مطلعة لم يكشف عنها.

ويأتي التقرير بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة الماضي، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

وكانت السلطات الصحية قد قالت سابقا إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين سيكون لهم الأولوية في التطعيم.

بينما من غير المتوقع أن يحصل معظم الناس على التطعيم حتى الربيع أو الصيف المقبلين.

وذكرت بلومبرج أن تطعيمات المسؤولين الحكوميين سيتم تنظيمها على مدار الأيام العشرة التالية لضمان عدم تعرض موظفي الحكومة ذوي الأهمية لآثار جانبية محتملة في نفس الوقت.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت الخطة، وفقا للتقرير.

وطلبت الحكومة الأمريكية مسبقًا بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون شخص حيث يجب أن يعطى على مرحلتين.