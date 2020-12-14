شرطة نيويورك الأمريكية: إطلاق نار في مدينة مانهاتن

الإثنين 14 ديسمبر 2020

قتلت شرطة نيويورك الأمريكية، الأحد، مسلحا أطلق النار على أفراد أمن كنيسة بالمدينة.



وأطلق مسلح النار من على درجات سلم كنيسة كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك، ديرموت شيا، إن إطلاق النار لم يؤد لإصابة أي شخص آخر بفضل التحرك السريع لثلاثة من رجال الشرطة في الموقع والذين تصدوا للمشتبه به.

وأصيب المسلح، الذي لم يتم الكشف عن هويته، برصاصة واحدة على الأقل في رأسه خلال إطلاق النار وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي حيث أعلنت وفاته.

وقال شيا إن الشرطة عثرت في مكان الحادث على مسدسين نصف آليين وحقيبة تخص على يبدو المسلح تحتوي على علبة مليئة بالبنزين وحبالا وأسلاكا وعدة سكاكين.

وأضاف: "أعتقد أن بوسعنا جميعا التكهن بالنوايا السيئة لمحتويات هذه الحقيبة".

ووقع إطلاق النار خارج الكاتدرائية بعد فترة وجيزة من انتهاء أداء جوقة (كورال) في الهواء الطلق على درجات الكنيسة.

وقال مصور من رويترز كان موجودا في مكان الحادث إن نحو 12 من المارة فقط كانوا موجودين وقت إطلاق النار الذي وقع بعد ما بين 15 و20 دقيقة من تجمع أكثر من 200 شخص للاستماع للجوقة.

وكان المسلح يرتدي معطفا شتويا أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان ويحمل مسدسا في كل يد كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة على حسابها في "تويتر": "يرجى تجنب شارعي 112 الغربي وشارع أمستردام في مانهاتن بسبب وجود إطلاق نار".

وأشارت إلى أن "هذه المنطقة تشهد تواجدًا كبيرًا للشرطة وقد يؤدي ذلك إلى تأخير حركة المرور فيها".