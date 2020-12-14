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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 14 ديسمبر 2020
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.
مرسوم يأتي بعد أسبوع من تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، لتكون هذه الحكومة هي الـ37 في تاريخ البلاد السياسي، والأولى في عهد الأمير الجديد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي وقت لاحق استقبل أمير الكويت، بحضور ولي العهد، في قصر بيان، الشيخ صباح الحمد الصباح، لأداء اليمين بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.
وفي الخامس من الشهر الجاري، شهدت الكويت انتخابات برلمانية في ظل ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا.
انتخابات أعقبها قبول أمير الكويت استقالة الشيخ صباح خالد الصباح من رئاسة الحكومة، قبل أن يجدد ثقته به الثلاثاء الماضي.
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