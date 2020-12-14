شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعتقل قيادي بجماعة إرهابية متورط في تفجير بالي والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الإندونيسية إنها اعتقلت واحدا من كبار أعضاء الجماعة الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية، والذي يقال إنه يقف خلف تفجيرات عام 2002 التي أسفرت عن مقتل 200 شخص في جزيرة بالي السياحية.

وهدف الجماعة الإسلامية المعلن هو إقامة دولة خلافة إسلامية في جنوب شرق آسيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد رمضان في بيان اليوم السبت إن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض يوم الخميس على ذو القرنين، أحد القادة في هجوم بالي.