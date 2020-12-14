اخبار العالم

إندونيسيا تعتقل قيادي بجماعة إرهابية متورط في تفجير بالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعتقل قيادي بجماعة إرهابية متورط في تفجير بالي والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الإندونيسية إنها اعتقلت واحدا من كبار أعضاء الجماعة الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية، والذي يقال إنه يقف خلف تفجيرات عام 2002 التي أسفرت عن مقتل 200 شخص في جزيرة بالي السياحية.

وهدف الجماعة الإسلامية المعلن هو إقامة دولة خلافة إسلامية في جنوب شرق آسيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد رمضان في بيان اليوم السبت إن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض يوم الخميس على ذو القرنين، أحد القادة في هجوم بالي.

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تعتقل قيادي بجماعة إرهابية متورط في تفجير بالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"