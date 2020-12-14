شكرا لقرائتكم خبر عن المسبار الصينى "تشانج" يعود إلى الأرض حاملا عينات من القمر والان نبدء بالتفاصيل

بدأ المسبار الصيني تشانج إي-5 (Chang'e 5) عملية العودة إلى الأرض، حاملا عينات تقدر بحوالي كيلوجرامين من الصخور القمرية التي تم الحصول عليها أثناء رحلته، حسبما ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (ANEC).

وفي بيان نشرته، على موقعها على الإنترنت، ذكرت الإدارة أن "وحدة المدار ووحدة العودة نجحتا في دخول المدار للانتقال من القمر إلى الأرض".

وتحقق ذلك لأنه ، نفذت وحدة المدار ووحدة العودة مناورة الانتقال الثانية بين القمر والأرض، وبدأ عمل أربعة محركات طراز (150 إن) على مسافة نحو 230 كلم من القمر لحوالي 22 دقيقة".

وتم إطلاق تشانج إي-5 في 24 نوفمبر بواسطة صاروخ (لونج مارش-5)، والذي حمل بالفعل أول مهمة صينية بنجاح إلى المريخ، تيان وين-1 (Tianwen-1)، في 23 يوليو ، ومن المتوقع وصوله إلى هذا الكوكب الأحمر في شهر مايو المقبل.

يشار إلى أن الهدف النهائي للبرنامج الصيني هو إرسال مهمة مأهولة إلى القمر، على الرغم من عدم تحديد موعد لذلك، إلا أن بعض الخبراء يتوقعون حدوث ذلك في عام 2036.