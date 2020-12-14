رسمياً.. مارفيك يعود إلى قيادة المنتخب الإماراتي

وذكر الاتحاد الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه "توصل إلى اتفاق مع فان مارفيك لتولي مسؤولية "الأبيض" خلال الفترة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023".وأضاف الاتحاد أن "المدرب الهولندي، سيصل إلى الإمارات في الأيام المقبلة لإكمال إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي".

وكان المدرب الهولندي سبق وأن قاد الأبيض الإماراتي خلال الفترة من 20 آذار 2019 حتى مطلع كانون الاول من العام ذاته، إذ تمت إقالته بعد سوء النتائج في بطولة «خليجي 24».

وكان فان مارفيك قد بدأ مسيرته التدريبية عام 1998 بتولي مهمة فريق فورتونا سيتارد الهولندي، قبل أن يتولى تدريب العديد من الأندية مثل فينوردالهولندي وبوروسيا دورتموند وهامبورج في الدوري الألماني، لكن البصمة الحقيقية كانت مع المنتخب الهولندي، الذي نجح معه في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل الخسارة أمام المنتخب الإسباني 1-0.



وسبق لفان مارفيك أن تولى تدريب المنتخب السعودي، حيث قاد الفريق إلى التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، لكنه غادر منصبه، ولم يتول قيادة الفريق خلال البطولة.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، برصيد ست نقاط، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر منتخب فيتنام.