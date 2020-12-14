عبدالفتاح البرهان: رفع السودان من قائمة الإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إن قرار رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدولة الراعية للإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي.



أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر.

وقالت السفارة في بيان إن فترة إخطار الكونجرس بقرار رفع السودان من قائمة الإرهاب البالغة 45 يوما انقضت اليوم 14 ديسمبر، وأن الخرطوم خارج اللائحة.

وفي أول تعليق له على دخول القرار حيز التنفيذ رسميا اعتبر البرهان في تغريدة على حسابه على "تويتر" أن قرار حذف السودان من قائمة الإرهاب جاء نتاج جهد بذله أبناء السودان وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر (التي أنهت حكم الرئيس الإخواني عمر البشير).