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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 296 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "الأحد" إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 15 مليونا و932 ألفا و116 حالة، بزيادة 213 ألفا و305 حالات عن الإحصاء السابق.
وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 296 ألفا و818 حالة بعد تسجيل 2283 وفاة جديدة.
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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