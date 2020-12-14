فرنسا .. تسجيل 11533 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت السلطات الصحية الفرنسية أمس الأحد إنها سجلت 11533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 وفاة خلال 24 ساعة.



وكانت البلاد سجلت أول أمس السبت 13947 إصابة و199 وفاة.

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