شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 وفاة، مقارنة مع 478 إصابة و21 وفاة يوم السبت.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 121575 حالة من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و 6920 حالة وفاة".

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