شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس، والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.



ومن بين تلك الحالات الجديدة 682 حالة منقولة محليا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43484، إضافة إلى 587 حالة وفاة.

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