استبعاد 380 مرشحًا لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، عن القائمة المبدئية لأسماء الطلاب المرشحين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وضمت القائمة الأولية أسماء 967 طالبًا، وهو العدد المتضمن 569 طالبًا، و398 طالبة للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى متابعة إجراءات العملية الانتخابية واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراؤها في مناخ من الشفافية والحيادية، على نحو يشجع الطلاب على الانخراط في التصويت الانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى استبعاد 380 طالبًا وطالبة لعدم مطابقتهم شروط الترشح، مع فتح باب الطعون من الطلاب المستبعدين اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، والمقرر لها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر لفحص الطعون المقدمة استعدادا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى متابعة كافة مراحل العملية الانتخابية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وعمداء الكليات ووكلائها المختصين، وكذلك إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات بما يضمن لها مناخ ديمقراطي مشرف.

