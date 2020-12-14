تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 4 آلاف و237 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الإثنين، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أربعة الآف و237 حالة بعد تسجيل 28 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن الإصابات الجديدة تضمنت حالة من المجتمع المحلي وبقية الحالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى ثلاثة الآف و874 حالة، بينما

توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 192 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 4208 حالات بعد تسجيل 17 حالة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن

المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) قوله "إن الإصابات الجديدة تضمنت 9 حالات وافدة من ميانمار تم اكتشافهم في الحجر الصحي".

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و874 حالة، بينما توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 192 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.