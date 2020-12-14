روسيا تدين اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بشن هجمات إلكترونية

أدانت السفارة الروسية في الولايات المتحدة ، اليوم الاثنين، محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على هيئات حكومية أمريكية . مؤكدة أنها لا أساس لها.

ورفضت السفارة الروسيةـ حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" ـ محاولات وسائل إعلام أمريكية اتهامها بشن هجمات إلكترونية واختراق الخزانة وإدارة الاتصالات الأمريكيتين على أيدي قراصنة مدعومين من قبل دولة أخرى.

وقالت السفارة ـ في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" ـ "لقد

لفتنا الانتباه إلى المحاولات الأخيرة، التي لا أساس لها من قبل وسائل الإعلام الأمريكية لاتهام روسيا بشن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة الحكومة الأمريكية".وأضاف البيان: "نعلن أن الهجمات في فضاء المعلوماتي تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لدولتنا ومصالحها الوطنية ولمفهوم بناء العلاقات بين الدول".

واستبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأحد،حدوث تحسن كبير في العلاقات الروسية الأمريكيةبعد

تغيير السلطة في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات إعلانية لها أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لسنا مهتمين بالشخصيات، نحن

مهتمون بالتفاعل الثنائي في القضايا العالمية. وللأسف، لا نلاحظ من تغير المشاركين في العمليات الانتخابية ومن تغير الأشخاص في البيت الأبيض، أي شيء جذري من ناحية

تحسين العلاقات الثنائية".

يُذكر أن الرئيس الأميريكي المنتخب جو بايدن أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضي، مُعربًا عن فخره بأن "أختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.