كوريا الجنوبية تتأهب لمكافحة تفشي إنفلونزا الطيور

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها تسرع مجهوداتها لإعدام الطيور الداجنة في المناطق المتأثرة بـإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض، في ظل ارتفاع المخاوف من تفشي الإصابات في جميع أنحاء البلاد بسبب الطيور المهاجرة.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن البلاد رصدت 13 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض في جميع الأنحاء خلال هذا العام، ورُصدت أحدث حالة في مزرعة دجاج في مدينة كيمبو، غرب سول، وفقا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية.



وفي تحرك يتماشى مع جهود منع تفشي الفيروس، أعدمت كوريا الجنوبية 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق

المحيطة بها، بما يشمل 3.3 مليون دجاجة و863 ألف بطة و1.6 مليون طائر سمان..وأعدمت السلطات المحلية الدواجن داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزارع المصابة.



وتعد إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض معدية للغاية ويمكنها أن تجعل الطيور المصابة مريضة بشدة وقد تؤدي إلى النفوق.

وأغلقت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، كل مزارع الدواجن ومنشآت تربية الماشية وعربات شحن الحيوانات في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إنفلوانزا الطيور شديد العدوى في مزرعة دواجن محلية خلال العام

الجاري ، على أن يتم تطبيق القرار نفسه لمدة 7 أيام في مدينة جيونجوب.



وحظرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أيضا بيع الدواجن والبط الحي في الأسواق على مستوى البلاد، كما أمرت بإغلاق تلك الأسواق يوم الأربعاء من كل أسبوع لإجراء عمليات تعقيم دورية، فيما حثت كل مزارع الدواجن على تعزيز أعمال التعقيم يوميا واتخاذ كل إجراءات الحجر الصحي.



وذكرت الوزارة أن فيروس إنفلوانزا الطيور "إتش 5 إن 8" تم رصده في مجموعة من البط في مزرعة بمدينة جيونجوب بإقليم نورث جيولا، على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب العاصمة سول، خلال إجراء اختبار فيروسات على الطيور قبل شحنها من المزرعة ، موضحة أن كل الحالات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن كانت لطيور برية.