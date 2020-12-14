السعودية: انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة دون وقوع إصابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 8:09 صباحًا

قالت السلطات السعودية ،الاثنين، إن انفجارا ضرب إحدى ناقلات النفط قبالة ميناء جدة على البحر الأحمر، نتيجة إصابتها من مصدر خارجي، من دون وقوع إصابات حسبما نقلت وكالة أسوشيتدبرس.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية ، وهي مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع الأحد، دون الخوض في التفاصيل. وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية.

ولم تصرح السعودية بمزيد من التفاصيل على الفور عن الانفجار الذي أصاب ميناء ومركز توزيع مهمين لتجارة النفط.

كما لم تقدم التقارير الأولية سببا للانفجار، رغم أنه يأتي بعد انفجار لغم بحري الشهر الماضي تسبب في إتلاف ناقلة نفط قبالة سواحل السعودية، ألقت السلطات باللوم فيه على المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت شركة هافنيا للشحن اليوم الإثنين إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل “مصدر خارجي” مجهول مما تسبب في اشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وقالت هافنيا في بيان على موقعها على الإنترنت “أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة”. وقالت الشركة إن الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

وفي نوفمبر الماضي، انفجر لغم في البحر الأحمر، قبالة ساحل السعودية، قرب اليمن، ودمر ناقلة نفط.

وضرب الانفجار الناقلة إم تي اغراري، التي ترفع علم مالطا، وتديرها اليونان قرب مدينة الشقيق في السعودية.

وذكر بيان من الشركة المشغلة للسفينة أن “السفينة هوجمت من مصدر غير معروف. ضربت أغراري على بعد متر واحد فوق سطح البحر وتم اختراقها، وتأكد أن الطاقم آمن ولم تقع أي إصابات.”

وأشارت الشركة إلى أن “الانفجار وقع في محيط الميناء وتسبب في خرق بدن السفينة” التي كانت تحمل شحنة من روتردام في هولندا، ونقلتها إلى محطة الشقيق لتوليد الطاقة بالبخار.