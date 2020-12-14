صنعاء.. المليشيا تختطف 30 شخصا من أبناء قرية الجاهلية بهمدان

الإثنين 14 ديسمبر 2020

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية 30 شخصا من أبناء قرية الجاهلية بمديرية همدان شمال محافظة صنعاء، بعد حصار مطبق فرضته على القرية منذ ثلاثة أيام.



وذكرت مصادر محلية إن حملة بأكثر من عشرة أطقم تحاصر القرية منذ ثلاثة أيام وتعزز عناصرها بأطقم جديدة وبدأت حملة دهم وتفتيش للمنازل وخطف للأهالي.

وبحسب المصادر فإن الحملة الحوثية بقيادة مسؤول حوثي في قسم ضروان يدعى "أبو معتز"، خطفت 30 شخصا من القرية حتى اليوم وقامت باستقدام فرقة الزينبيات النسائية لاقتحام البيوت.

وأضافت المصادر إن الحصار والاختطاف جاء بذريعة تفجير قنبلة في أحد المنازل قبل أيام.

ونشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لاثار الدمار والتخريب والعبث الذي قام به مسلحو الميليشيات في منازل الأهالي بعد انتهاك حرمتها دون مسوغ قانوني او حكم قضائي.

وأشارت المصادر أن الحملة والحصار الحوثي جاءت بعد لجوء الأهالي للقضاء بعد محاولات قيادات حوثية السطو على أراض واسعة تابعة لهم