شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع رئيس سيشل تعزيز التعاون والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل، علاقات الصداقة، وجوانب التعاون المختلفة، وإمكانات تنميتها، وتوسيع آفاقها.

وذلك خلال استقباله أمس، في أبوظبي، وتناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس سيشل، عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لبلاده، لتعزيز جهودها في مواجهة «كورونا»، مثمناً توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد الفيروس، لشعب سيشل.

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