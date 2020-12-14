شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صلاة الجمعة واقتصار الصلوات على الإمام والمؤذن بموريتانيا والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر لتعزيز الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح بيان للوزارة صدر مساء الأحد أنه تقرر كذلك اقتصار صلاة الجماعة في مساجد البلاد على الإمام والمؤذن فقط دون غيرهم توخيا لمزيد من الحذر والوقاية من تفشي فيروس كورونا. وبررت الوزارة قراراتها بتقييم جديد للوضعية الوبائية لفيروس كورونا وبعد التشاور مع وزارة الصحة. وكانت السلطات الموريتانية قد فرضت حظرا للتجوال ومددت اغلاق مؤسسات التعليم شهرا كاملا هذا في ظل ازدياد الوفيات بشكل كبير وارتفاع عدد الاصابات منذ تفشي الموجة الثانية من الفيروس.

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