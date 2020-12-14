شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 16362 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و337 ألفا و78 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 21 ألفا و975 حالة، كما بلغ عدد المتعافين نحو 984 ألفا و200 حالة.