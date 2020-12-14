شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و337 ألفا و78 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 21 ألفا و975 حالة، كما بلغ عدد المتعافين نحو 984 ألفا و200 حالة.
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