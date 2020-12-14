مكتب القائد العام يعلن المباشرة بحملة لرفع الكتل الكونكريتية وسط بغداد غدا

وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "اعتبارا من يوم غد سيتم المباشرة برفع الكتل الكونكريتية الموجودة في تقاطع الشيخ عبد القار باتجاه شارع الملك غازي وصولا إلى منطقة النهضة".

وأضاف البياتي، أن "هذه الحملة تأتي بهدف فتح الطرق وتخفيف الزدحامات".

