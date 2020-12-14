شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل رئيس وزراء آخر ملكية مطلقة في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج - أ.ف.ب

توفي، الأحد، في مستشفى في جنوب إفريقيا رئيس وزراء مملكة إسواتيني المجاورة، آخر ملكية مطلقة في القارة الإفريقية، وذلك جراء إصابته بفيروس «كورونا». وكان أمبروز دلاميني البالغ 52 عاماً يخضع للعلاج في جوهانسبرج منذ بداية كانون الأول/ديسمبر وبعد أسبوعين من التقاطه العدوى.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو بأمر من جلالة ملك البلاد «الرحيل المحزن والمفاجئ لرئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني». وأضاف أن رئيس الوزراء «توفي خلال تلقيه الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب إفريقيا»، دون أن يأتي على ذكر سبب الوفاة.

وكان دلاميني قد كشف في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إصابته بالفيروس، لكنه قال إن حالته جيدة ولم تظهر عليه أي عوارض. وعُين دلاميني رجل الأعمال والوافد حديثاً إلى عالم السياسة رئيساً للوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

لكن صلاحيات هذا المنصب محدودة في إسواتيني، حيث يسيطر الملك الحالي مسواتي الثالث الذي يتولى السلطة منذ عام 1986 على البرلمان كما أنه يقوم بتعيين جميع الوزراء.

وسجلت إسواتيني، المعروفة سابقاً باسم سوازيلاند، أكثر من 6,700 إصابة بفيروس «كورونا» و127 وفاة بين سكانها البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة.

واتهمت منظمة المجتمع المدني «شبكة التضامن مع سوازيلاند» ومقرها جنوب إفريقيا حكومة إسوانيتي بمنح رئيس الوزراء معاملة خاصة من خلال نقله إلى بلد يتمتع برعاية صحية أفضل. ووفقاً لأرقام للبنك الدولي في عامي 2016 و2017 فإن أكثر من 39 في المئة من سكان هذه المملكة الصغيرة المغلقة يعيشون تحت خط الفقر.