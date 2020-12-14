شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «إعمار العقارية».. تغيير في إدارة «إعمار للتطوير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة «إعمار للتطوير» بحث التغييرات المطلوبة في مناصب مجلس الإدارة، للامتثال لمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك يوم الخميس 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ويرأس محمد العبار مجلس إدارة الشركة فيما نائبه جمال ماجد بن ثنيه.

ياتي ذلك بعد أيام على إعلان شركة «إعمار العقارية»، الأحد، عن تغييرات في الإدارة العليا، شملت تعيين جمال بن ثنيه رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد جاوه نائبا له، فيما تسلم محمد العبار، منصب العضو المنتدب للشركة.

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