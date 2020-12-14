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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. أوروبا تحضر ضربة قاصمة لأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف تقرير جديد أعدته مؤسسة "ماعت" عن تفاصيل جديدة تؤكد فشل مخططات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى نقل شحنات السلاح إلى المتطرفين والإرهابيين فى المنطقة لتنفيذ مخططاته التخريبية .
وأضاف التقرير أن هناك أزمات كثيرة، وعقوبات من الاتحاد الأوروبى أصبحت تنتظر أردوغان وقواته بسبب انتهاكاته في ليبيا، ودعمه المستمر للمتطرفين هناك.
ولفت التقرير إلى أن هناك تحركات قوية لقطع الطريق أمام أردوغان فيما يقوم به من جرائم في ليبيا، ودعم للمرتزقة ونقلهم إلى ليبيا وسرقة ممتلكاتها وثرواتها
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