السعودية بصدد بيع أصول من شركة أرامكو لمواجهة الركود الحاد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

تعتزم السعودية جمع 10 مليارات دولار، من خلال بيع أصول أو حصص في شركات تابعة لشركة النفط الحكومية “أرامكو”، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وقالت الوكالة، إن “أرامكو السعودية” كلفت شركة “مويلس آند كو” لوضع استراتيجية لبيع حصص في بعض الشركات التابعة.

وتتطلع السعودية إلى محاكاة أبوظبي المجاورة، من خلال استخدام شركة الطاقة الحكومية لجمع مليارات الدولارات من المستثمرين، حيث تسعى المملكة للحصول على السيولة لمواجهة الركود الحاد، وفق بلومبيرغ.

وتأثرت المملكة هذا العام بإغلاق نتيجة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الخام؛ ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في 2020، وهو أكبر انكماش منذ الثمانينيات، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وكان لشركة “مويلس آند كو” دور واسع في مساعدة شركات نفط وصندوق الثروة السيادية في سنغافورة، في جمع مليارات الدولارات سابقا.

وباعت “أدنوك”، التي تضخ تقريبا كل النفط في الإمارات، وتعد ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، أسهما في ذراع بيع الوقود بالتجزئة وحقوق التأجير للعقارات وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي.

وأصدرت “أرامكو” خلال وقت سابق من الشهر الماضي، سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

و”أرامكو السعودية” أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة من الحكومة السعودية بأكثر من 98 بالمئة، وتنتج في الظروف الطبيعية “10 ملايين” برميل يوميا.

وتسبب تراجع أسعار الخام عالميا في هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 45 بالمئة خلال الربع الثالث 2020، أدى إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المساهمين، التي وعدت بأن تصل إلى 75 مليار دولار هذا العام.

والشهر الماضي، عدلت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لشركة أرامكو السعودية، من “مستقرة” إلى “سلبية” مع تثبيت التصنيف على المدى الطويل عند مستوى “A”.