محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
يبدأ الأطباء في تطعيم مرضى كوفيد-19 في إنجلترا بلقاح فايزر/بيونتك بداية من الأسبوع الجاري، مما يزيد من إتاحة العلاج الذي لم يكن متاحًا، خلال الأسبوع الماضي، إلا في المستشفيات.
وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إن أكثر من 100 منطقة في البلاد تتسلم اللقاح اعتبارا من اليوم الاثنين، بهدف بدء التطعيم بعد ذلك بساعات.
وسيجري التطعيم في مراكز محلية أنشئت حديثًا في القرى والبلدات والمدن التي تغطي كل جزء من البلاد بسبب متطلبات التخزين الخاصة للقاح فايزر/بيونتك.
وستعمل الممرضات والمسعفون والصيادلة وموظفو خدمة الصحة الوطنية الآخرون جنبًا إلى جنب مع الأطباء لتطعيم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق، بالإضافة إلى العاملين والمقيمين في دور الرعاية خلال الحملة الجديدة.
وفي السابق، كان المرضى في المستشفيات هم فقط من يحصلون على التطعيمات.
كانت هذه تفاصيل خبر التوسع في إتاحة لقاح كوفيد-19 ليشمل المزيد من المناطق البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.