التوسع في إتاحة لقاح كوفيد-19 ليشمل المزيد من المناطق البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

يبدأ الأطباء في تطعيم مرضى كوفيد-19 في إنجلترا بلقاح فايزر/بيونتك بداية من الأسبوع الجاري، مما يزيد من إتاحة العلاج الذي لم يكن متاحًا، خلال الأسبوع الماضي، إلا في المستشفيات.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إن أكثر من 100 منطقة في البلاد تتسلم اللقاح اعتبارا من اليوم الاثنين، بهدف بدء التطعيم بعد ذلك بساعات.

وسيجري التطعيم في مراكز محلية أنشئت حديثًا في القرى والبلدات والمدن التي تغطي كل جزء من البلاد بسبب متطلبات التخزين الخاصة للقاح فايزر/بيونتك.

وستعمل الممرضات والمسعفون والصيادلة وموظفو خدمة الصحة الوطنية الآخرون جنبًا إلى جنب مع الأطباء لتطعيم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق، بالإضافة إلى العاملين والمقيمين في دور الرعاية خلال الحملة الجديدة.

وفي السابق، كان المرضى في المستشفيات هم فقط من يحصلون على التطعيمات.