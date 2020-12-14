ترحيب فرنسي بتبني المجلس الأوروبي عقوبات ضد تركيا

رحب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر بـ"تبني المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة "الأفعال الأحاديّة والاستفزازات" من جانب تركيا .

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن "الإجراءات التي تمّ إقرارها هي عقوبات فردية ، وانه يمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا وصلت تركيا أعمالها، وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.

وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص، وهي تضمّ مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية "تركش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمّدت أصولهما في الاتّحاد الأوروبّي.

كذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجيّة الاتّحاد جوزيب بوريل "لكي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطوّر الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبّي.