تركيا تتجسس على اليونان.. وشرطة إثينا تلاحق مشتبهين بهم

أعلنت الشرطة اليونانية أن سلطات البلاد تعتزم توجيه اتهامات بالتجسس إلى مواطنين يعملان فى جزيرة رودوس الجنوبية الشرقية.

ووفق وسائل إعلام يونانية فإن الرجلين يعتقد أنهما كان يتجسسان لصالح تركيا، ويعمل واحد من المشتبه بهما على متن عبارة تبحر من جزيرة "رودس"، فيما ذُكر أن الثانى يعمل فى القنصلية التركية فى رودوس.

وأوضحت وسائل الإعلام اليونانية، أن العامل على العبارة كان يزود المشتبه به الثانى بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليونانى على الجزيرة.

وفق بيان الشرطة اليونانية فإن التحقيق الذى ستوجّه الاتهامات بناء عليه "جرى بالتعاون الوثيق مع جهاز المخابرات الوطنية اليوناني"، وذلك وفق "سكاى نيوز"