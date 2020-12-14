شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات وأزمات فى تركيا "حاضنة الإرهاب" بسبب جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسائر عديدة للدول الحاضنة لجماعة الإخوان الإرهابية طوال السنوات الماضية، التى ظلت طوال الفترة الماضية منذ نشأتها تدعى أن لديها مشروعا إصلاحيا، لكن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو خلصت البلاد من هذه الجماعة الإرهابية، ورفضهم بشكل كبير، وفشلت الجماعة فشلا ذريعا لم تشهده من قبل.

وكشف تقرير، هروب بقية عناصر الجماعة الإرهابية إلى تركيا، وهو ما أثار الكثير من الأوضاع والاضطرابات، بسبب استمرار تلك الجماعة فى الإرهاب، والتحريض المستمر ضد الدول العربية، وعلى رأسها مصر.

وأوضح التقرير أن الدول التى احتضنت تلك الجماعة الإرهابية شهدت خسائر سياسية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، وكان ذلك نتيجة طبيعية لاحتضانها هذه الجماعة الإرهابى وتوفير الكثير من الدعم لهم ولكل الجماعات المتطرفة.