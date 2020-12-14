شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تأمر بنزع سلاح المدنيين في إقليم تيجراي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الحكومة الإثيوبية حملة لنزح السلاح من سكان إقليم تيجراي المضطرب شمال شرقي البلاد، مطالبة من المواطنين تسليم أسلحتهم إلى السلطات بحلول يوم الثلاثاء.

وأفاد المسؤول التنفيذي عن الإدارة المؤقتة المعينة حديثا في تيجراي "مولو نيغا" في مؤتمر صحفي أن أي شخص يثبت بحوزته أسلحة نارية بعد يوم الثلاثاء سيحاسب بموجب القانون. ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا" عن مولو قوله إن السلطات ستجري عملية بحث وتفتيش في جميع المنازل بدءا من الأربعاء في عموم مناطق الإقليم .

وأعلن أيضا أنه بدءا من يوم غد ستعود الأنشطة التجارية والأنشطة الأخرى إلى المنطقة بعد الانتهاء من العملية العسكرية. واندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم، يوم 4 نوفمبر الماضي، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء العملية بنجاح بالسيطرة على كامل الإقليم وعاصمته.