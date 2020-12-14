شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 ديسمبر كانون الأول نزولا من 24 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 14 من بين الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت إنه تم تسجيل حالتين جديدتين منقولتين محليا في إقليم هيلونغجيانغ.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل تسع إصابات جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 14 حالة في اليوم السابق .

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم السبت 86741 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.