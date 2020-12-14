لودريان يدعو إلى "مبادرات" لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة، تنشر الاثنين، إن التطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية يشكل "خبرا جيدا"، داعيا إلى "إطلاق مبادرات" لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وبرعاية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أقامت أربع دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان ثم المغرب الخميس الماضي) علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية في الأشهر الأخيرة.
وقال الوزير جان إيف لودريان في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، تنشر الاثنين: "نوافق على كل ما يساهم في التهدئة في هذه المنطقة من العالم، ولا سيما تطبيع العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول".
وأضاف: "يجب الاستفادة من هذه التهدئة لبدء مرحلة جديدة. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإطلاق مبادرات"، مذكرا بتمسك فرنسا بـ"استئناف المفاوضات في النزاع في منطقة الشرق الأوسط وضرورة (التوصل) إلى حل الدولتين".
ولفت إلى أنه سيلتقي "قريبا" نظراءه الألماني والأردني والمصري "للبحث في استئناف المباحثات".
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