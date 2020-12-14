ارتفاع محدود في منحنى إصابات كورونا عربياً.. و53% من الإجمالي في 4 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد ارتفاعاً محدوداً في الدول العربية، يوم أمس الأحد، بعد إصابة 14 ألفاً و348 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى 3 ملايين و22 ألفاً و775 إصابة مؤكدة، في حين شهد منحنى الوفيات انخفاضاً طفيفاً، بعدما حصد الوباء أرواح 269 شخصاً جديداً، ليبلغ إجمالي الضحايا 52 ألفاً و76 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ومن بين 22 دولة عربية، سجلت 4 دول هي العراق والمغرب والسعودية والأردن، مليوناً و593 ألفاً و745 إصابة مؤكدة، بنسبة 53% من إجمالي إصابات "كوفيد-19" عربياً، في الوقت الذي سجّلت فيه الدول الأربعة نحو 55% من إجمالي ضحايا الوباء عربياً، بعدد وفيات بلغ 28 ألفاً و616 حالة وفاة.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 3 دول هي: اليمن والصومال وجزر القمر عن حالات جديدة ليوم أمس، 13 ديسمبر الجاري.