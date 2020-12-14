أميركا تبدأ حملة التطعيم «ضد كورونا»

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

تبدأ الولايات المتحدة، اليوم، حملة تلقيح واسعة النطاق لسكانها، لمكافحة وباء «كوفيد-19»، الذي أسفر عن وفاة 1.6 مليون شخص حول العالم خلال عام واحد.

والولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من الوباء مع 297 ألفاً و843 وفاة وأكثر من 16 مليون إصابة، بدأ شحن لقاح تحالف «فايزر- بايونتيك» في صناديق وعلى درجة حرارة 70 دون الصفر، من مصنع «فايزر» في ميشيجان إلى المستشفيات ومراكز تلقيح أخرى أعدت لبدء إعطاء اللقاح اعتباراً من اليوم لملايين الأميركيين.

وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية «وارب سبيد»، التي أطلقتها إدارة ترامب لضمان تسليم اللقاح ضد «كوفيد-19»: إن «الشحنات الأولى تصل صباح اليوم»، موضحاً بذلك تصريحات أدلى بها الجمعة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن إجراء أولى عمليات التلقيح خلال 24 ساعة. وبحسب المسؤول، ثمة 145 موقعاً، عبر الولايات، ستتلقى اللقاحات اليوم و425 أخرى الثلاثاء و66 الأربعاء.

وتشمل مرحلة التلقيح الأولى 3 ملايين شخص، فيما الهدف هو تلقيح 20 مليوناً بالمجمل في ديسمبر.

وارتفع عدد الإصابات في البلاد بشكل كبير، مع 1.1 مليون إصابة جديدة خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما أثارت وفاة مغني الكاونتري الأسود شارلي برايد، البالغ 86 عاماً، جراء إصابته بالفيروس، حزناً في الولايات المتحدة.