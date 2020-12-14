شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إعلان «سيد البيت الأبيض» الجديد اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي بأصواتهم، اليوم (الإثنين)، بحسب ما ينص الدستور لإضفاء صفة رسمية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. فيما يجتمع الكونغرس في 6 يناير القادم لفرز الأصوات الانتخابية والتصديق بشكل نهائي على الفائز بالرئاسة ونائبه.

يأتي ذلك فيما شارك المئات من مؤيدي ترمب في تظاهرة بالعاصمة واشنطن، رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية. وتجمع المتظاهرون في شوارع العاصمة، أمس الأول قبل يومين من تصويت المجمع الانتخابي على فوز جو بايدن بالرئاسة، مطالبين بأربع سنوات إضافية لترمب.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية لأعداد المتظاهرين، إلا أنها بدت أقل مقارنة بالمظاهرات المؤيدة لترمب قبل شهر. وكان ترمب، غرد (السبت) بعد قرار المحكمة العليا برفض دعوى قضائية لإبطال نتائح الانتخابات بقوله: إن المعركة القضائية بشأن الانتخابات بدأت للتو، معرباً عن إحباطه من قرار المحكمة. وكرر قوله بأن العملية الانتخابية كانت مزورة، مشجعاً داعميه على الاستمرار في القتال من أجل قلب النتيجة.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس، وأيدها ترمب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات. ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدماً في اجتماعه المقرراليوم.