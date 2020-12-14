شكرا لقرائتكم خبر عن 15.6 مليار جنيه استثمارات التعليم العالى.. وخطة لميكنة 113 مستشفى جامعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى بخطة العام المالى 20/2021 نحو 15.6 مليار جنيه، منها نحو 9.7 مليار جنيه للجامعات، و4.92 مليار جنيه للمشروعات المُدرجة بخطة الديوان العام، وحوالى 960 مليون جنيه لنشاط البعثات، ونحو 33 مليون جنيه لجهات أخرى، وتبلغ الاستثمارات الحكومية بالخطة نحو 13.8 مليار جنيه.

ومن أهم المشروعات المستهدفة بخطة العام المالى 20/2021، التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء فى إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة - السلام شرق بورسعيد - برج العرب - 6 أكتوبر – الغربية) بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، فضلا عن التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية (5 جامعات بإجمالى 1.4 مليار جنيه، منها مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية بمبلغ 300 مليون جنيه).

وتتضمن المشروعات المُستهدفة خلال العام ميكنة كافة المستشفيات (113 مستشفی)، وإنشاء سجل صحى إلكترونى لكافة المترددين (200 مليون جنيه)، ومعدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية (485 مليون جنيه)، وإحلال وتأهيل المبنى الجنوبى بالمعهد القومى للأورام، واستكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة - بنى سويف - جامعة سيناء).

وتهدف الخطة أيضا إلى الانتهاء من تنفيذ 235 مشروعا فرعيا بتكلفة كلية معدلة 6.577 مليار جنيه، ومنها، تطوير مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بجامعة أسيوط، واستكمال إنشاء مبنى المدرجات والفصول ومبنى المعامل والورش بجامعة مطروح، واستكمال مبنی كلية التعليم الصناعى بجامعة السويس.